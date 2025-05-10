السبت.. استئناف 3 متهمين في قضية «اقتحام قسم شرطة أطفيح»

كتب- صابر المحلاوي:

تستكمل محكمة جنايات مستأنف بدر، يوم السبت المقبل، نظر جلسات الاستئناف المقدم من 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام قسم شرطة أطفيح».

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها التجمهر، والتلويح باستخدام العنف، وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح، وإشعال النيران به، والشروع في قتل عدد من أفراد القوة الأمنية.

كما نسبت إليهم تشكيل عصابة مسلحة بغرض التعدي على قوات الشرطة، مستخدمين أسلحة نارية وذخائر وزجاجات مولوتوف وخرطوش، بالإضافة إلى اتهامات بإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.