إعلان

السبت.. استئناف 3 متهمين في قضية «اقتحام قسم شرطة أطفيح»

04:00 ص السبت 10 مايو 2025

أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:
تستكمل محكمة جنايات مستأنف بدر، يوم السبت المقبل، نظر جلسات الاستئناف المقدم من 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام قسم شرطة أطفيح».

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها التجمهر، والتلويح باستخدام العنف، وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح، وإشعال النيران به، والشروع في قتل عدد من أفراد القوة الأمنية.

كما نسبت إليهم تشكيل عصابة مسلحة بغرض التعدي على قوات الشرطة، مستخدمين أسلحة نارية وذخائر وزجاجات مولوتوف وخرطوش، بالإضافة إلى اتهامات بإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شرطة اطفيح جنايات مستأنف بدر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الهند تُشعل التوتر.. والجيش الباكستاني يتوعد برد قاسٍ
"مافيا منظمة".. بكري يكشف أسرار أزمة البنزين المغشوش.. ويطالب "البترول" بإصدار بيان بالحقائق
بعد 3 أيام من الاشتباكات.. واشنطن تتحرك دبلوماسيًا بين الهند وباكستان
مستجدات الأوضاع في غزة وسوريا وليبيا والسودان وأوكرانيا.. تفاصيل لقاء السيسي وبوتين