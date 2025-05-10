صفاء تطلب الطلاق: زوجي عايز يحرمني من بنتي علشان يرضي أخته

كتبت- نور العمروسي:

أقامت "صفاء.ع" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، تطلب فيها الطلاق من زوجها "محمد.ب"، مبررة ذلك بقولها: "زوجي عايز يحرمني من بنتي علشان يرضي أخته".

تقول صفاء، البالغة من العمر 40 عامًا: "أنا متزوجة من محمد، موظف يبلغ من العمر 45 عامًا، ورزقنا الله بولد عمره 10 سنوات وبنت عمرها 7 سنوات. كانت حياتنا مستقرة نسبيًا، إلى أن تزوجت شقيقة زوجي، واكتشفوا أنها لا تستطيع الإنجاب."

وتتابع: "منذ ذلك الحين، تعلّقت شقيقة زوجي بابنتي بشكل غير طبيعي، كانت تصطحبها معها في المصايف وتشتري لها ملابس وألعابًا، وكانت تأخذها لتبيت عندها يومين في الأسبوع، وكنت أعترض دائمًا لأن زوج عمتها رجل غريب، لكن زوجي كان يتشاجر معي ويأخذها لها غصبًا عني".

وأضافت: "في إحدى المرات، عادت ابنتي من عندها بلُعبة، وأخوها أراد مثلها، فحدثت مشكلة بينهما، وطلبت من شقيقة زوجي أنه إذا اشترت ألعابًا للبنت، تشتري مثلها للولد أو لا تشتري من الأساس، فكان ردها الصادم: أنا مش بحب الأولاد".

وتواصل الزوجة حديثها: "في يوم، جاءت شقيقة زوجي وقالت إن زوجها تعاقد على عمل خارج مصر، وطلبت أن تأخذ ابنتي معها، فرفضت، لكنها أخبرتني أن أخوها -زوجي- استخرج جواز سفر للبنت وأنهى كل الإجراءات من ورائي، شعرت بالانهيار، كيف يحرمونني من ابنتي ويحرمون أخاها منها"؟

وتابعت: "جاء زوجي يحاول إقناعي بأن بنتنا ستعيش حياة أفضل وتتعلّم في الخارج، وعندما رفضت، تعدّى عليّ بالضرب محاولًا أخذها بالقوة، صرخت واستغثت بالجيران الذين أنقذوني، وغادرت المنزل مع أطفالي وتوجهت إلى بيت أسرتي، وهناك قررت رفع دعوى طلاق تحمل رقم 2051 لسنة 2024، وما زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة".