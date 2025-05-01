عاطل يعاقب طفلا بالقتل في الحوامدية

كتب - محمد شعبان:

أنهى عاطل حياة طفل بوصلة ضرب انتقاما من استيلائه على طعامه بالحوامدية جنوب الجيزة.

تلقى مأمور مركز الحوامدية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة طفل ووجود شبهة جنائية.

تحريات الرائد أحمد ماهر رئيس المباحث بينت أن عاطلا في العشرينات من العمر اكتشف سرقة طعامه على يد طفل -لا يتجاوز الـ13 عاماًا- يعمل في جمع القمامة، فأوسعه ضربًا حتى الموت.

بتقنين الإجراءات ألقى ضباط المباحث القبض على المتهم وتحفظت الشرطة على الجثة بثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

في سياق آخر، فارق شاب الحياة غرقًا في ترعة بمركز العياط جنوب الجيزة، وجرى انتشاله وإيداعه ثلاجة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.