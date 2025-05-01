إعلان

ضبط قائدي 7 مركبات بتهمة السير عكس الاتجاه في الشرقية

08:41 م الخميس 01 مايو 2025

المتهمون

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالشرقية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله قيام بعض قائدى السيارات بالسير عكس الإتجاه بطريق أبوحماد بلبيس.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارات والدراجات النارية الظاهرين بمقطع الفيديو المشار إليه وقائديها (5 سيارات - 2 مركبة "تروسيكل، توك توك") وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم تلك الوقائع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارات والمركبات وقائديها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سير عكس الاتجاه بلبيس الشرقية فيديو مواقع التواصل الاجتماعي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

3 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة بينها الشبورة والأتربة -(تفاصيل)
ننشر تفاصيل اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات