ضبط قائدي 7 مركبات بتهمة السير عكس الاتجاه في الشرقية
08:41 م الخميس 01 مايو 2025
القاهرة - مصراوي:
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالشرقية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله قيام بعض قائدى السيارات بالسير عكس الإتجاه بطريق أبوحماد بلبيس.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارات والدراجات النارية الظاهرين بمقطع الفيديو المشار إليه وقائديها (5 سيارات - 2 مركبة "تروسيكل، توك توك") وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم تلك الوقائع.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارات والمركبات وقائديها.
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