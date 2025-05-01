إعلان

"ضربوني بالنار".. حادث غامض واستغاثة عاجلة في الشيخ زايد

07:34 م الخميس 01 مايو 2025

إطلاق نار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

شهدت مدينة الشيخ زايد حادث إطلاق نار غامض نتج عنه مصاب بطلق خرطوش مساء الخميس.

العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات مصابا إثر حادث إطلاق نار.

التحريات الأولية بينت أن مصابا استغاث بالمارة بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي الكيلو 55 قائلا: "ضربوني بالنار" وجرى نقله إلى أقرب مستشفى للعلاج نتية تلقيه عيارا من سلاح خرطوش.

وانتقلت قوة أمنية إلى المستشفى لسماع أقوال المصاب وتحديد وضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إطلاق نار الجيزة أكتوبر الشيخ زايد خرطوش
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

3 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة بينها الشبورة والأتربة -(تفاصيل)
ننشر تفاصيل اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات