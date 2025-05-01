"ضربوني بالنار".. حادث غامض واستغاثة عاجلة في الشيخ زايد

كتب - محمد شعبان:

شهدت مدينة الشيخ زايد حادث إطلاق نار غامض نتج عنه مصاب بطلق خرطوش مساء الخميس.

العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات مصابا إثر حادث إطلاق نار.

التحريات الأولية بينت أن مصابا استغاث بالمارة بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي الكيلو 55 قائلا: "ضربوني بالنار" وجرى نقله إلى أقرب مستشفى للعلاج نتية تلقيه عيارا من سلاح خرطوش.

وانتقلت قوة أمنية إلى المستشفى لسماع أقوال المصاب وتحديد وضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة.