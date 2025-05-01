نظرة الوداع تقود أب لاكتشاف سرقة أعضاء ابنته.. ويتهم مستشفى شهير بتجارة الأعضاء

كتب - محمد شعبان:

بعد رحلة تجاوزت شهرين بحث فيها الأب عن فلذة كبده المختفية، وجد رب الأسرة المكلوم ضالته في ثلاجة مستشفى بالجيزة، مسؤول المشرحة أخبره بأن ابنته فارقت الحياة نتيجة حادث مروري في أثناء عبورها الطريق.

سلم الأب المسن أمره إلى خالقه راضيًا بقضائه ومشيئته، استلم جثمانها وعاد إلى مسقط رأسه بالحوامدية جنوب المحافظة لإنهاء إجراءات الغسل والدفن بمقابر العائلة وقبل كل ذلك إلقاء نظرة الوداع على ابنته العشرينية.

لم يتوقع الأب الصدمة التي سيتلقاها لدى كشفه وجه جثمان ابنته، جن جنون الرجل الستيني بعد اكتشافه سرقة عينيها إلا أن مقربين نصحوه بإتمام إجراءات الدفن "إكرام الميت دفنه".

بعد مواراة الجثمان الثرى، توجه الأب إلى قسم الشرطة وحرر محضرًا يتهم إدارة المستشفى بالاتجار في الأعضاء البشرية وسرقة أعضاء ابنته "عينيها" مطالبًا بمحاسبة المتورطين في الواقعة.

مأمور القسم أحال المحضر إلى النيابة العامة التي انتدبت فريقًا من مصلحة الطب الشرعي، واستخرجوا الجثمان للتشريح وأعادوا بعدها دفنه مرة أخرى تمهيدًا لإعداد تقرير واف وتقديمه للنيابة لحسم الأمر.