"ضرب جاره ومراته".. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو "بلطجي الإسكندرية"

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى تضمن التضرر من شخص يمارس أعمال البلطجة والتعدى على جاره بسلاح أبيض محدثاً إصابته بالإسكندرية.

يناير الماضي وقع خلافا بين شخص مصاب بجرح قطعى بالوجة وزوجته وشخص ثالث له معلومات جنائية؛ حول الجيرة تعدى خلالها الأخير على الأول بسلاح أبيض محدثاً إصابته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم فى حينه.

كما تبين أنه بتاريخ 11 أبريل الماضى تبلغ لقسم شرطة ثانى الرمل بالإسكندرية بتضرر الزوجة من المتهم بالاعتداء عليها بالسب والتهديد بإلحاق الأذى بها وبأبنائها لذات الخلافات، وأمكن ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.