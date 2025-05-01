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ضبط 150 كيلو حشيش بحوزة عنصر إجرامي في القنطرة

05:48 م الخميس 01 مايو 2025

المتهم والمضبوطات

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القاهرة - مصراوي:

ألقت قوات الشرطة القبض على عنصر إجرامى بالإسماعيلية بحوزته كمية من المواد المخدرة قدرت قيمتها المالية بحوالى 15 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والجهات المعنية بالوزارة جلب عنصر إجرامى كمية من المواد المخدرة تمهيداً للاتجار بها متخذاً من دائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية مركزاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

بتقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 150 كيلو جراما قيمتها 15 مليون جنيه. وتأتي الواقعة استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى رصد وملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة فى عمليات جلب وتهريب المواد المخدرة.

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