مطاردة في جزيرة نيلية.. تفاصيل مصرع 7 مسلحين على يد الشرطة بالقليوبية

كتب - عاطف مراد:

لقي 7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم خلال تبادل كثيف لإطلاق النار مع قوات الشرطة داخل إحدى الجزر النيلية بمحافظة القليوبية، أثناء مداهمة أمنية استهدفت تصفية بؤرة لترويج المواد المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أن المتهمين سبق اتهامهم والحكم عليهم في جنايات أبرزها "مخدرات، سرقة بالإكراه، سلاح"، واتخذوا من الجزيرة مركزًا لنشاطهم الإجرامي، مع حيازة أسلحة نارية وذخائر لدعم نفوذهم بالقوة.

وبعد تقنين الإجراءات، داهمت القوات الموقع بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، فبادر المتهمون بإطلاق النار، لترد القوات على مصدر النيران، ما أسفر عن مصرعهم جميعًا.

وعثرت القوات على 45 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المتنوعة (هيدرو، هيروين، آيس، حشيش، حشيش اصطناعي)، و10 قطع أسلحة نارية مختلفة، إضافة إلى كميات من الذخيرة، وبلغت القيمة المالية للمضبوطات نحو 15 مليون جنيه.