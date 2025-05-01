تفاصيل تصوير عاطل لطفل عاريًا في الجمالية.. ووالدة الطفل: "كسر عين ابني"

كتب- أحمد عادل:

أثناء لهو "محمد" –اسم مستعار– مع أصدقائه في منطقة الجمالية، نشبت بينهم مشادة كحال بقية الصبية، ثم انصرف كلٌ منهم إلى منزله، لكن المشهد تحوّل إلى كارثة حين قرر والد أحد الأطفال الانتقام لنجله.

عاد صاحب الـ12 عامًا إلى المنطقة لشراء مستلزمات لوالده، فقابله المتهم واستدرجه إلى محل سكنه، واعتدى عليه لفظيًا بالسب، ثم جرّده من ملابسه، وصوّره، وهدّده بنشر الفيديو.

"كسر عين ابني".. بهذه الكلمات بدأت والدة المجني عليه تروي تفاصيل الواقعة لـ"مصراوي"، وقالت إن نجلها بعد عودته كان في حالة انهيار تام، ولم يقوَ على سرد تفاصيل الواقعة من هول ما وقع عليه.

وتابعت والدة المجني عليه أنها طمأنت طفلها، فبدأ في سرد تفاصيل الواقعة، وما تعرّض له من سبّ وإذلال وتصويره عاريًا، وتهديده بنشر الفيديو وفضحه في المنطقة.

وأضافت الأم أن نجلها يمرّ بحالة نفسية سيئة، وأصبح يخشى الخروج إلى الشارع خشية التنمّر عليه، وأنها تحاول معالجته وتهيئته نفسيًا لتخطي الواقعة.

ومن جانبها كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سيدة أبلغت عن واقعة تحرّش بنجلها وتهديده وتصويره عاريًا داخل شقة أحد الأشخاص بمنطقة الجمالية بالقاهرة.

وتبيّن من التحريات أنه بتاريخ 27 أبريل الجاري، تلقى قسم شرطة الجمالية بلاغًا من أحد المواطنين، يُقيم بدائرة القسم، كان برفقته نجله (طالب – 12 عامًا)، وذكر أنه تعرّض للاستدراج من قِبل عاطل يقطن في نفس المنطقة، حيث اصطحبه إلى محل سكنه، واعتدى عليه لفظيًا وهدّده، ثم صوّره بهاتفه المحمول وهو عارٍ، على خلفية مشاجرة وقعت بين الطفل ونجل المتهم أثناء لهوهما بالمنطقة.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على الهاتف المحمول الذي يحتوي على مقطع الفيديو محل الواقعة. وبمواجهته، أقرّ بارتكاب الجريمة كما ورد بالبلاغ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.