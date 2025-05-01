"الزوج ساعدها لتغفر له خيانته".. كيف أنهت سيدة وزوجها وآخرون حياة صديقتها؟

كتب- أحمد عادل:

أودعت الدائرة 11 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مدني دياب، وعضوية المستشارين وائل فاروق إسماعيل وسمير صلاح الدين محمد، حيثيات حكمها الصادر بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات بحق شاب و3 سيدات، لاتهامهم باستدراج عشيقة الزوج وإنهاء حياتها انتقامًا، ثم إلقاء جثتها من شرفة الشقة.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن الواقعة، بحسب ما استقر في يقينها واطمأن إليه وجدانها من أوراق الدعوى والتحقيقات وما دار بجلسات المحاكمة، تتلخص في أن المتهمات "شيماء أ."، و"سمر م."، و"سعاد ش."، تربطهن علاقة صداقة بالمجني عليها "أميرة ط.".

واكتشفت المتهمة الأولى، أثناء تفتيشها هاتف زوجها "أحمد ن."، أنه على علاقة عاطفية بصديقتها المجني عليها. واجهته بالأمر فاعترف بأنها "نزوة" لم تتجاوز حدود الكلام، كما واجهت المجني عليها برسائل متبادلة بينهما، في حضور الزوج.

وفي مساء ذات اليوم، أقر المتهم الثاني لزوجته بأنه التقى بالمجني عليها مرتين في شقتها وفي مدخل العقار الذي تقيم فيه، وتبادلا العناق والقبلات.

واتصلت المتهمة الأولى بالمجني عليها وبالمتهمة الثالثة، وطلبت حضورهما إلى شقتها، حيث أقرت المجني عليها بما حدث، فتطورت الأمور إلى مشادة كلامية، ثم انصرفت المجني عليها غاضبة.

وفي يوم الواقعة، أبلغ المتهم الثاني زوجته بتفاصيل إضافية عن لقائه بالمجني عليها، فأصرّت على استدعائها مجددًا، برفقة المتهمتين الثالثة والرابعة.

وحضرت المجني عليها إلى شقة الزوجين، حيث تم إغلاق الباب لمنعها من المغادرة، وبدأت المتهمة الأولى بمواجهتها بصور ومحادثات بينها وبين زوجها، مهددةً بفضحها.

وأثناء الجلسة، تعرضت المجني عليها للضرب من قبل المتهم الثاني، الذي وجّه لها صفعات ولكمات على وجهها، وتحديدًا في عينها اليسرى، فيما قامت المتهمة الثالثة بضربها بكرسي بلاستيكي.

وبسبب استمرار المجني عليها في الصراخ، قامت المتهمة الثالثة بخبط رأسها في الحائط ثم بالأرض بجوار الشرفة، ما أدى إلى إصابات خطيرة بالرأس، وكسور في الجمجمة، ونزيف داخلي، أودى بحياتها، وفق تقرير الطب الشرعي.

وبعد الوفاة، قام المتهم الثاني وإحدى المتهمات بإلقاء الجثة من شرفة الشقة للتخلص منها.

وقضت المحكمة، حضورياً، بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عمّا نُسب إليهم من اتهامات، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.