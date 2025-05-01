"رفعت عليه قضية".. تفاصيل إلقاء شخص مادة حارقة على زوجته في حلوان

كتب - أحمد عادل:

في صباح يوم عادي، خرجت "أسماء" متجهة إلى عملها في إحدى شركات الملابس، تكافح من أجل تلبية احتياجات طفليها بعد انفصالها عن زوجها، لكن القدر كان يحمل لها مشهدًا آخر، جعلها ترقد في مستشفى القصر العيني لتلقّي العلاج اللازم.

بين الزحام في شارع منصور بمنطقة حلوان، خرج "هلال" زوجها، والشر يطلّ من عينيه، بعد إقامة "أسماء" دعوى قضائية ضده تطالبه فيها بالإنفاق عليها وعلى أطفالها، ودون أن ينطق بكلمة، ألقى على وجهها مادة حارقة "كلور خام" ولاذ بالفرار من مكان الواقعة.

سقطت صاحبة الـ30 عامًا أرضًا، والكلور يأكل ملامحها، تستغيث بالمارة بعد أن أصبحت غير قادرة على فتح عينيها، وقام الأهالي بنقلها إلى مستشفى القصر العيني لتلقّي العلاج اللازم.

وتلقى المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغًا يُفيد بقيام شخص يُدعى "هلال ر."، 30 سنة، عامل بأحد المطاعم، بمحاولة قتل زوجته "أسماء. س"، 30 سنة.

وبالانتقال والفحص، تبين قيام المتهم بسكب مادة حارقة "كلور خام" على زوجته أمام المارة، على إثر خلافات أسرية بينهما، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقّي العلاج اللازم.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة بسبب قيام المجني عليها برفع دعوى قضائية تطالبه فيها بالإنفاق عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.