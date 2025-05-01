الأمن يداهم شركة إنتاج فني غير مرخصة بالجيزة

كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط شركة إنتاج فني واستوديو تصوير تعمل "بدون ترخيص" في دائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

كشفت التحريات أن مالك الشركة استخدم أجهزة حاسب آلي كوحدات مونتاج، محمل عليها مصنفات سمعية وبصرية غير خاضعة للرقابة، إلى جانب برامج مقلدة منسوبة لإحدى الشركات العالمية دون تصريح من أصحاب الحقوق.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الشركة وضبط مالكها المقيم بدائرة قسم الأهرام، وعُثر داخله على وحدة مونتاج تحتوي على 2 "هارد ديسك" محمل عليهما برامج مقلدة.

وأقر المتهم بملكيته وإدارته للمكان، واعترافه بارتكاب المخالفات بغرض تحقيق ربح مادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.