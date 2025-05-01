ضبط 5 تشكيلات عصابية وتنفيذ 87 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 350 قضية مخدرات، و192 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 87,868 حكمًا قضائيًا.

تم ضبط أكثر من 246 كيلو جرام من مخدر الحشيش، وأكثر من 69 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، وأكثر من 40 كيلو جرام من مخدر البانجو، وأكثر من 37 كيلو جرام من مخدر الآيس، وقرابة 19 كيلو جرام من مخدر الهيروين، وقرابة 9 كيلو جرام من مخدر الشابو، وأكثر من 3 كيلو جرام من مخدر الإستروكس، وقرابة 2 كيلو جرام من مخدر البودر، وكيلو جرام من مخدر الأفيون، بالإضافة إلى 21,321 قرصًا مخدرًا.

كما تم ضبط 26 بندقية آلية، 36 بندقية خرطوش، 4 طبنجات، 126 فردًا محليًا، 443 طلقة نارية، 30 خزينة متنوعة، و254 قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 366 حكم جناية، 27,126 حكم حبس جزئي، 4,896 حكم حبس مستأنف، 43,731 حكم غرامة، و11,749 مخالفة.

تم ضبط 5 تشكيلات عصابية، و21 متهمًا هاربًا، و20 متهمًا في قضايا بلطجة. كما تم ضبط 297 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 5 سيارات مسروقة، وضبط 21,872 مخالفة مرورية. في إطار فحص السائقين على الطرق السريعة، تم فحص 66 سائقًا، وتبين تعاطي 16 منهم للمواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية تنفيذ الحملات الأمنية المكثفة.