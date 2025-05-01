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"انتقام ناري".. عامل يحول سيارة مقاول لكتلة لهب في الشروق

11:19 ص الخميس 01 مايو 2025

حريق سيارة ارشيفية

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كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة احتراق سيارة بأحد شوارع منطقة الشروق في القاهرة، حيث تبين أن عاملًا سابقًا لدى صاحب السيارة تعمد إشعال النيران فيها إثر خلافات سابقة بينهما.

وكان قسم شرطة الشروق قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق في سيارة مملوكة لصاحب مكتب مقاولات يقيم بدائرة القسم، وأسفر الحريق عن تفحم المركبة بالكامل دون وقوع أي إصابات بشرية.

وبسؤال صاحب السيارة، اتهم عاملًا سابقًا لديه – مقيم بمحافظة الجيزة – بقيامه بإلقاء زجاجة تحتوي على مادة سريعة الاشتعال داخل السيارة قبل أن يفر هاربًا.

عقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات بينه وبين المجني عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

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حريق سيارة منطقة الشروق قسم شرطة الشروق
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