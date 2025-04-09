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فتاتان ومخدرات تحت الكوبري.. الأمن يفضح كواليس الفيديو المثير للجدل بالإسماعيلية

11:13 م الأربعاء 09 أبريل 2025

وزارة الداخلية

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كتب - محمد الصاوي:

كشفت أجهزة الأمن حقيقة مقاطع الفيديو التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعى وأحد المواقع الإخبارية، والتي أظهرت تجمع عدد من الأهالي أسفل أحد الكباري بمحافظة الإسماعيلية، بدعوى قيام بعض الخارجين على القانون بالتعدي على فتاة.

وتبين من الفحص أنه في يوم 8 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة أول الإسماعيلية بلاغًا يفيد بقيام عدد من المتسولين بالتعرض للمارة في الطريق العام بصورة مُلحة، واختبائهم أسفل الكوبري محل الواقعة عقب اعتراض المواطنين على تصرفاتهم.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 6 من مرتكبي الواقعة، من بينهم فتاتان، واتضح أن 5 منهم لهم معلومات جنائية، كما تم ضبط كمية من مخدر الشابو بحوزة أحدهم، وتبين أنها معدة للتعاطي.

وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة كما وردت بالبلاغ، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

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وزارة الداخلية فتاتان ومخدرات تحت الكوبري فيديو مثير للجدل الإسماعيلية
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