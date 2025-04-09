"جهاد" تطلب خلع زوجها: "بيقولى أنتي وأمك بتحسدوني"

كتبت-فاطمة عادل:

تقدمت "جهاد. م"، 30 سنة، بدعوى خلع ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، بسبب الغيرة المفرطة والخوف المبالغ فيه من الحسد، والذي وصل إلى حد اتهامها ووالدتها بأن "عينهم مدوّرة" و تجلب الحسد لأهله.

تروي "جهاد" تفاصيل حياتها الزوجية التي بدأت بشكل طبيعي قبل 3 سنوات، لكنها سرعان ما تحوّلت إلى دائرة من الشكوك والاتهامات الغريبة من قبل زوجها، الذي أصبح يتجنب الحديث عن أي شيء يخص أسرته أمامها، خشية أن "تحسدهم".

تكمل "جهاد": "في الأول افتكرت إنه بيهزر، بس مع الوقت بقيت أحس إن الموضوع جد، وبقي لما يشتري هدية لأخته يخبيها عني، ولما أقول له ربنا يبارك، يرد علي ويقول: ما تقوليش كده، انتي وأمك عينكم مدورة وبتحسدوني أنا وأهلي".

وأكدت "جهاد" أن زوجها أصبح يشك في أي كلمة تقولها، ويفسرها على أنها نية حسد، حتى وإن كانت بدافع المحبة والدعم. "لو قلت له مبروك على ترقية أخوك، يقول لي: بلاها مبروك، كفاية نظراتك".

وأضافت الزوجة أنها حاولت إصلاح الوضع، بل وذهبت معه إلى شيخ لرقيته الشرعية بناءً على طلبه، لكنها اكتشفت أنه مهووس بالحسد لدرجة أنه أصبح يشك في الجميع، حتى في أقرب الناس إليه.

"أنا مش قادرة أعيش مع شخص بيشك فيا وفي أمي طول الوقت، وبيعتبرنا خطر على عيلته... أنا بحبهم وعمري ما فكرت أضر حد، بس كرامتي أهم".

وأمام هذه المعاناة النفسية المستمرة، قررت "جهاد" أن تضع حدًا لهذه الحياة المليئة بالتوتر والشكوك، فتقدمت بدعوى خلع بعد رفضه الطلاق، مؤكدة أن الحياة بينهما أصبحت مستحيلة بسبب أفكاره وتصرفاته الغريبة.

حملت الدعوى رقم 955 لسنة 2024، ولا زالت منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.