كشف حقيقة تداول مقطعي فيديو لواقعة طمس لوحات سيارة بالشرقية

كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن، عن ملابسات تداول مواقع التواصل الاجتماعي مقطعين فيديو يظهران قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها المعدنية، مع الادعاء بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال السيارة وقائدها أثناء مرورها بأحد الارتكازات الأمنية.

وفي إطار التحقيقات، تبين أن الفيديو المشار إليه "قديم" وقد سبق تداوله في عام 2022، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية في حينه.

كما تبين أن اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة تم التحفظ عليها في إدارة المرور المختصة، ولم يتم إعادة صرفها مرة أخرى.

وأشارت الجهات المعنية إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات، مؤكدة أن الفيديو ليس له علاقة بالحادث الحالي.