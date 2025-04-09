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"هتموتنا يا اسطى".. سائق أجرة يعتدي على فتاة بالسب لاعتراضها على قيادة نجله

09:39 م الأربعاء 09 أبريل 2025

المتهم ونجله

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كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر فتاة مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، من سائق سيارة أجرة، لقيامه بالتعدي عليها بالسب، عقب اعتراضها على قيادة نجله للسيارة بطريقة متهورة، مما عرض حياة الركاب للخطر.


بتكثيف جهود البحث والتحري، تمكنت قوات الشرطة من تحديد السيارة ومالكها، كما تم ضبط قائد السيارة وقت ارتكاب الواقعة، والذي تبين أنه طالب يبلغ من العمر 15 عامًا.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المتهمين، كما تم ضبط السيارة المستخدمة في الواقعة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

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هتموتنا يا اسطى سائق أجرة يتعدى لاعتراضها على قيادة نجله هتموتنا يا اسطىقسم شرطة ثان العاشر من رمضان
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