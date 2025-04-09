قبل زفافها بشهرين.. تفاصيل وفاة فتاة بسبب "حقنة فيلر" داخل مركز تجميل بالتجمع

كتب- أحمد عادل:

كشف نبيل الحفناوي، محامي الفتاة التي راحت ضحية الحقن التجميلي "بادي فيلر"، نتيجة خطأ طبي في أحد مراكز التجميل بمنطقة التجمع الخامس، قبل شهرين من زفافها عن تفاصيل الواقعة.

وقال الحفناوي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن الفتاة ذهبت لأحد مراكز التجميل في التجمع الخامس لإجراء حقن تجميلي "بادي فيلر"، وأثناء الحقن على يد "ش. أ." فقدت الوعي وبعد افاقتها شعرت بحالة إعياء شديدة.

وتابع الحفناوي، أنه تم نقل الفتاة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، إلا أنها فقدت الوعي مرة أخرى وفارقت الحياة إثر إصابتها بجلطة في الشريان الرئوي.

وأضاف محامي الضحية، أنه بإجراء التحقيقات مع الدكتور القائم بالحقن التجميلي للفتاة، تبين أنه ليس طبيب تجميل وخريج كلية الصيدلة عام 2009.

ووجهت النيابة العامة في القضية رقم 4294 جنايات التجمع الخامس، للمتهم "ش. أ." إصابة المجني عليها "ش. ش." عمدًا دون سبق الإصرار أو الترصد، أثناء حقنها بمادة طبية رغم كونه غير مؤهل لإجراء ذلك التدخل أو مختص لذلك مما أودى بحياتها.

وحددت محكمة الاستئناف، جلسة 12 أبريل الجاري، كأولى جلسات محاكمة "ش. أ." أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، على خلفية اتهامه بإصابة الفتاة "ش. ش." بعد حقنها بمادة طبية داخل مركز تجميل مما أدى مصرعها.