في واقعة التعدي على "فتاة ترسا" ووالدها.. قرار عاجل من الجنح ضد المتهمين

كتب - رمضان يونس:

قررت محكمة جنح العمرانية المختصة بالجيزة، حجز محاكمة 7متهمين في واقعة التعدي بالضرب على "فتاة ترسا" بمنطقة العمرانية بالجيزة، إلى جلسة 16 أبريل الجاري للنطق بالحكم.

خلال نظر الجلسة حضر الدكتور يحيى والد "نور" الفتاة التي اعتدى عليها المتهمين بالضرب، وأقر بالتصالح والتنازل عن الدعوى بحق المتهمين أمام هيئة المحكمة وذلك عقب عقد جلسة عرفية لإنهاء النزاع بينهما.

وفي وقت سابق، أحالت نيابة العمرانية الجزئية بالجيزة، 7 متهمين إلى محكمة الجنح العاجلة، في واقعة اتهامهم بالتعدي على "فتاة ووالدها" في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "فتاة ترسا".

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الـ 7 من بينهم 5 محبوسين و2 هاربين، في الدعوى رقم 4216 لسنة 2025 جنح العمرانية، تهم البلطجة وفرض السيطرة، وترهيب المواطنين، وحيازة سلاح والتعدي بالضرب.

وأكد والد "نور" أن المتهمين بالتعدي عليه وابنته، قدموا اعتذارا أمام أسرته وأهالي المنطقة وطالبوا التصالح، والتناول عن الدعوى المقامة ضد المتهمين.

وأضاف والد "فتاة ترسا" في تصريح لـ "مصراوي" أن الاعتذار أمام الأهالي وتوسيط عدد من كبار المنطقة للتصالح رد كرامتي وأسرتي بعد الفيديو المتداول بواقعة التعدي عليه.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدي على آخر وأبنائه بالضرب، بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.

وأضافت الوزارة في بيانها أنه، بالفحص، تبين أنه بتاريخ 10 الجاري، تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغًا من طرف أول أحد الأشخاص وأبنائه "ثلاثة طلاب مصابين بإصابات سطحية بالجسم"، جميعهم مقيمون بدائرة القسم، يفيد بتضررهم من طرف ثانٍ 5 أشخاص، من بينهم "طالبة" مقيمون بدائرة القسم، حيث توجهوا إلى العقار محل سكنهم واعتدوا عليهم، اعتقادًا منهم بأن أحد أبناء المبلغ طالب من الطرف الأول قام برشق الطالبة من الطرف الثاني بكيس مياه أثناء وجودها داخل إحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم، مما أدى إلى نشوب مشاجرة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.