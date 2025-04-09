"كانت بتحقن فيلر".. قرار جديد بشأن المتهم بالتسبب في وفاة فتاة بالتجمع

كتب- أحمد عادل:

حددت محكمة الاستئناف، جلسة 12 أبريل الجاري، أولى جلسات محاكمة "ش أ." أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، على خلفية اتهامه بإصابة الفتاة "ش. ش" بعد حقنها بمادة طبية "فيلر" داخل مركز تجميل أودى بحياتها.

ووجهت النيابة العامة في القضية رقم 4294 جنايات التجمع الخامس، للمتهم "ش أ." إصابة المجني عليها "ش ش." عمدًا دون سبق الإصرار أو الترصد، أثناء حقنها بمادة طبية رغم كونه غير مؤهل لإجراء ذلك التدخل أو مختص لذلك مما أودى بحياتها.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم أحرز أداة "حقنة" مما قد تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون أن يوجد لإحرازها وحملها مسوغاً من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم زاول مهنة الطب دون أن يكون مقيد بسجل الأطباء وبجدول نقابة الأطباء البشريين.

بناءً على ذلك، قررت النيابة العامة بالتجمع الخامس، إحالة المتهم "ش أ." إلي المحاكمة الجنائية، لمعاقبة المتهم طبقًا لمواد الاتهام على النحو المبين بالأوراق.