المعاينة الأولية لـ حادث شق التعبان: تهشم سيارات وإصابة عاملين

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت المعاينة الأولية للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تفاصيل حادث انهيار سقف أحد مصانع الرخام بمنطقة شق التعبان، والذي أسفر عن تهشم عدد من السيارات وإصابة عاملين.

وتبيّن من التحريات والمعاينة أن السقف المنهار غطّى 3 معارض للرخام، ما أدى إلى تحطم سيارتين ملاكي كانتا متوقفتين أسفله، وإصابة اثنين من العمال بإصابات طفيفة، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط سقف مصنع رخام داخل المنطقة الصناعية بشق التعبان، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، فيما تواصل الجهات المعنية مراجعة إجراءات السلامة داخل المصنع والوقوف على ملابسات الحادث.