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تفاصيل انهيار سقف 3 معارض رخام في "شق الثعبان"

07:31 م الأربعاء 09 أبريل 2025

انهيار سقف أحد مصانع الرخام

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كتب- صابر المحلاوي:

شهدت منطقة شق الثعبان بمحافظة القاهرة، صباح اليوم، واقعة مروعة إثر انهيار سقف أحد مصانع الرخام، ما أسفر عن تهشم عدد من السيارات وإصابة شخصين بإصابات طفيفة.

وتبين من الفحص أن الحادث وقع نتيجة انهيار سقف 3 معارض رخام، ما أدى إلى تهشم سيارتين ملاكي كانتا متوقفتين أسفل الأنقاض، إلى جانب إصابة اثنين من العاملين بإصابات طفيفة، كما تسببت الكتل المنهارة في تحطم كميات كبيرة من الرخام المخزن داخل المعارض.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط سقف مصنع رخام في المنطقة الصناعية بشق الثعبان.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن بصحبة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم نقل المصابين لتلقي العلاج، وجارٍ حصر التلفيات ومعرفة أسباب الانهيار.

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