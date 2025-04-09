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شجار دامي بسبب سعر الليمون يُشعل سوق "إيجيكو".. والشرطة تتدخل وتحتجز متهمين

05:56 م الأربعاء 09 أبريل 2025

مشاجرة ارشيفية

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كتبت-فاطمة عادل:

اندلعت مشاجرة عنيفة داخل سوق "إيجيكو" بمنطقة السلام، إثر خلاف حاد بين عدد من البائعين حول تسعير كيلو الليمون، ما أدى إلى تطور الأمر إلى اشتباك بالأيدي واستخدام أدوات حادة، وأسفر عن إصابة سيدة وأطفالها وأحد البائعين بجروح متفرقة.

وتلقى قسم شرطة السلام ثان بلاغًا عاجلًا بوقوع المشاجرة، فانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتمكنت من السيطرة على الوضع واحتجاز عدد من المتهمين، من بينهم تاجر خضار جرى حبسه على ذمة التحقيقات.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى السلام لتلقي العلاج اللازم، فيما بدأت أجهزة الأمن تفريغ كاميرات المراقبة داخل السوق لتحديد أطراف الاشتباك والمسؤولين عن إثارة الفوضى.

وتُجري النيابة العامة تحقيقات موسعة في الواقعة، للوقوف على ملابساتها الكاملة، وتحديد المتسببين في الاعتداء تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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