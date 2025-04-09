وزير الداخلية يعزز التعاون الأمني مع الاتحاد الأوروبي ويوقّع اتفاقًا مع "اليوروبول"



كتب - علاء عمران:

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، كلًا من ماغنوس برونر مفوض الهجرة والشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، وكاثرين دي بول المديرة التنفيذية لوكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول"، والوفد المرافق لهما، وذلك خلال زيارتهما الرسمية إلى مصر لبحث سبل دعم التعاون المشترك في مجالات العمل الأمني.

شهد اللقاء توقيع وثيقة لتنظيم التعاون بين وزارة الداخلية المصرية ووكالة "يوروبول"، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة في مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.

وأعرب المسؤولان الأوروبيان عن تقديرهما لدور الدولة المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، مشيدين بجهود وزارة الداخلية المصرية في تعزيز الاستقرار ومحاربة الإرهاب بكافة أشكاله، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الأمن الإقليمي والدولي، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي.

وأكد المسؤولان الأوروبيان أهمية توسيع قنوات الاتصال والتعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر، من خلال وكالة "يوروبول"، بما يضمن تكامل الجهود في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

من جانبه، أعرب وزير الداخلية اللواء محمود توفيق عن ترحيبه بالوفد الأوروبي في القاهرة، مؤكدًا التزام مصر بتعميق التعاون مع الوكالة الأوروبية وتوسيع نطاق تبادل الخبرات والمعلومات، بما يُسهم في تحقيق الأمن الإقليمي والدولي ومجابهة الظواهر الإجرامية المستحدثة.