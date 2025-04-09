وزير الداخلية يستقبل نظيره الإيطالي لبحث تعزيز التعاون الأمني المشترك



كتب - علاء عمران:

استقبل وزير الداخلية المصري، محمود توفيق، نظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي والوفد المرافق له، خلال زيارة رسمية للقاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المتبادل بين الجانبين.

ناقش الوزيران خلال اللقاء سُبل تعزيز التعاون القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين، وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة، لا سيما جهود مصر في التصدي للهجرة غير الشرعية.

وأعرب الوزير الإيطالي عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية المصرية في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن زيارته تهدف إلى توطيد علاقات التعاون بين البلدين، في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تستوجب المزيد من التنسيق الأمني.

من جانبه، رحّب وزير الداخلية بالوفد الإيطالي، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز قنوات التواصل الأمني مع الجانب الإيطالي، انطلاقًا من عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين حكومتي وشعبي البلدين. كما شدّد على أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك.