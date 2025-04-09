عضّات وضرب.. أم تعذب طفلتها الرضيعة بسبب إدمانها للمخدرات في الجيزة

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن ملابسات تعذيب سيدة لطفلتها البالغة من العمر 10 أشهر، حيث تبين أن المتهمة مدمنة على تعاطي المواد المخدرة وتنتابها حالات من التشنجات والغضب، فانهالت على طفلتها بالضرب وقامت بعضها، ما أدى لإصابتها بإصابات خطرة.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من مستشفى أكتوبر بوصول رضيعة مصابة بإصابات متفرقة وكدمات في أنحاء جسدها وآثار "عضة" سببت لها جرحًا عميقًا، وادعت والدة الطفلة حدوث إصاباتها بسبب سقوطها، إلا أن الأطباء اشتبهوا في الأمر بسبب الإصابات.

انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد داود، رئيس مباحث أكتوبر ثالث، وتبين من الفحص أن السيدة أحضرت طفلتها الرضيعة مصابة بعدة إصابات وزعمت سقوطها، إلا أنه تبين أن السيدة تعدت على طفلتها بالضرب والعض.

وأفادت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، أن الأم متزوجة عرفيًا من شخص يصغرها بعدة سنوات، وأنه تم حبسه على ذمة إحدى القضايا.

كما تبين أنها مدمنة على تعاطي المواد المخدرة واعتادت التعدي على طفلتها بالضرب بسبب إصابتها بحالات من الغضب والتشنجات نتيجة إدمانها على المخدرات. كما تبين أن السيدة متسولة في الشارع.

تم القبض على الأم المتهمة وتحرير محضر بالواقعة، ووضع الطفلة تحت الرعاية الطبية بالمستشفى.