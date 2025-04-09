في واقعة "فتاة ترسا".. تصالح والد الفتاة مع المتهمين أمام الجنح

كتب - رمضان يونس:

نظرت محكمة جنح العمرانية بمحافظة الجيزة أولى جلسات محاكمة 7 متهمين في واقعة التعدي على فتاة تُعرف إعلاميًا بـ"فتاة ترسا"، بمنطقة العمرانية.

وخلال الجلسة، حضر الدكتور يحيى والد الفتاة "نور"، وأقر أمام هيئة المحكمة بتنازله عن الدعوى ضد المتهمين، بعد تصالح جرى بين الطرفين عقب عقد جلسة عرفية لإنهاء النزاع.

ورفعت المحكمة الجلسة عقب الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين، وقررت حجز القضية للحكم بعد المداولة.

وكانت نيابة العمرانية الجزئية قد أحالت 7 متهمين إلى المحاكمة العاجلة، بتهم "البلطجة، وفرض السيطرة، وترهيب المواطنين، والتعدي بالضرب، وحيازة سلاح"، على خلفية اتهامهم بالاعتداء على الفتاة ووالدها.

وقال والد الفتاة إن المتهمين تقدموا باعتذار رسمي أمام أسرته وأهالي المنطقة، وطلبوا التصالح وطيّ صفحة الخلاف، مشيرًا إلى أن مبادرتهم ورد اعتبار العائلة دفعه للتنازل، لا سيما أن إحدى المتهمات طالبة في عمر ابنته.

وشهدت مراسم الصلح حضور عدد من كبار منطقة الطالبية وأهالي الطرفين، وقدم ذوو المتهمين اعتذارًا علنيًا لأسرة الفتاة، واختتمت الجلسة العرفية بذبح عجل كمظهر احتفالي بإنهاء الأزمة، بحسب رواية والد المجني عليها.