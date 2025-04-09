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كيس مياه يشعل مشاجرة بين أسرتين في الطالبية.. والداخلية تكشف التفاصيل

01:03 م الأربعاء 09 أبريل 2025

وزارة الداخلية

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كتب - علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة الاعتداء على أحد الأشخاص وأبنائه بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، وذلك بعد تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي حول الواقعة.

وتبين من الفحص أن قسم شرطة الطالبية تلقى، بتاريخ 10 من الشهر الجاري، بلاغًا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، أفاد فيه بتعرضه وأبنائه الثلاثة – وجميعهم طلاب – للاعتداء بالضرب من قِبل 5 أشخاص بينهم طالبة، ما أسفر عن إصابتهم بإصابات سطحية بالجسم.

وأشار المبلغ إلى أن المتهمين توجهوا إلى العقار محل سكنهم واعتدوا عليهم، ظنًا منهم أن أحد أبنائه قام برشق الطالبة بكيس مياه أثناء وجودها داخل إحدى المدارس بدائرة القسم، ما تسبب في نشوب مشاجرة بين الطرفين.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة كما ورد في البلاغ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وباشرت النيابة التحقيق.

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