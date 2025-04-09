مصرع زعيم عصابة وضبط عناصرها بحوزتهم مخدرات بـ 10 مليون جنيه

كتب-علاء عمران:

لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه في تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع الشرطة، التي تمكنت من ضبط 6 آخرين بحوزتهم مخدرات بقيمة 10 مليون جنيه.

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة أفادت قيام بؤرة إجرامية تضم (7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، سبق اتهامهم والحكم عليهم في جنايات) بجلب كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار بها وحيازتهم لأسلحة نارية بدائرة مركز شرطة قوص بقنا.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين تنسيقاً وقطاعي (الأمن العام - الأمن المركزي) حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وقد أسفر التعامل عن مصرع زعيم البؤرة وأحد العناصر وضبط باقي العناصر، وبحوزتهم (30 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة – 2 سلاح آلي – بندقية خرطوش – طبنجة).

قُدرت القيمة المالية للمضبوطات قرابة (10 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.