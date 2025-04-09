موظف يستولي على إيرادات شركة ويحتال على 11 مواطنًا بزعم توظيف الأموال

كتب - علاء عمران:



كشفت أجهزة الأمن ملابسات بلاغ تلقاه قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة من مسؤول بإحدى شركات تجارة المواد الغذائية، اتهم خلاله مدير المبيعات بالشركة – وله معلومات جنائية – بالاستيلاء على مبالغ مالية من إيرادات المبيعات.

في وقت لاحق، تقدم 11 شخصًا آخرين ببلاغات ضد المتهم ذاته، اتهموه فيها بالحصول منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يلتزم برد الأموال أو سداد الأرباح المتفق عليها.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعتين كما ورد في البلاغات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.