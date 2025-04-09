ضبط 6 أشخاص ينقبون عن الآثار داخل منزل بالقاهرة

كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 6 أشخاص، لتنقيبهم عن الآثار داخل منزل بالقاهرة.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أفادت قيام (6 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية) بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة الزيتون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم (أدوات الحفر والتنقيب)، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.