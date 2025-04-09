أول تحرك من الداخلية على فيديو سحل وسرقة فتاة بـ"تروسيكل" في الإسكندرية

كتبت – علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين لقيامهما بسحل سيدة وسرقة هاتفها المحمول أثناء سيرها بأحد شوارع محافظة الإسكندرية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى رصد الأجهزة الأمنية مقطع فيديو متداول عبر إحدى الصفحات الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر شخصين يستقلان مركبة "تروسيكل" قاما بسرقة هاتف محمول من إحدى السيدات، التي حاولت التشبث بالمركبة، فسقطت أرضًا وأصيبت بجروح، وذلك بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية.

بالفحص، تبين أنه لم ترد أية بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أن رجال المباحث تمكنوا من تحديد السيدة المجني عليها الظاهرة في الفيديو.

وبسؤالها، أقرت أنه في 7 أبريل الجاري، وخلال سيرها بمنطقة الدخيلة، فوجئت بشخصين يستقلان "تروسيكل" قام أحدهما بخطف هاتفها المحمول، ما أدى إلى سقوطها على الأرض وإصابتها بسحجات متفرقة، مشيرة إلى أنها لم تحرر محضرًا وقتها.

من خلال التحريات، تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما عاطلان "لهما معلومات جنائية"، ومقيمان بدائرة قسم شرطة العامرية. كما تم ضبط "التروسيكل" المستخدم في الحادث.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن الهاتف المسروق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.