مصرع شاب دهسًا في البساتين.. وضبط السائق المتسبب في الحادث

كتب- علاء عمران:

لقى شاب مصرعه إثر اصطدام سيارة ملاكي به أثناء عبوره الطريق بمنطقة البساتين، وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط السائق المتسبب في الحادث.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى بالطريق الدائري بدائرة القسم.

وانتقل رجال المباحث مدعومين بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين بالفحص وقوع تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل بمقطورة؛ حيث اصطدمت السيارة الملاكي بأحد الأشخاص أثناء عبوره الطريق، مما أسفر عن وفاته في الحال، بينما فرّ قائد السيارة هاربًا من مكان الحادث.

وخلال محاولة قائد السيارة النقل تفادي الاصطدام، اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى إلى انقلاب السيارة.

نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط السيارة المتسببة في الحادث، وتم القبض على قائدها، المقيم بدائرة القسم.

وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارة وقائدها.