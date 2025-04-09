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مخدرات بـ40 مليون جنيه.. الأمن العام يطارد تجار الكيف في 3 محافظات

11:24 ص الأربعاء 09 أبريل 2025

المتهمين + المضبوطات

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كتب – علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حملات مكثفة لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والاتجار بها، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

ففي مديرية أمن مطروح، تم ضبط 5 عناصر إجرامية بدائرتي مركزي شرطة سيدي براني والسلوم، وبحوزتهم: 65 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش، و60 ألف قرص مخدر من عقاري الترامادول والكبتاجون، و4 بنادق خرطوش، طبنجة، وعدد من الطلقات.

وفي مديرية أمن السويس، تم ضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة السويس، بحوزتهما: 20 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش، وسلاحان أبيضان

وفي مديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط 3 عناصر إجرامية بدائرة قسم شرطة محرم بك، بحوزتهم أكثر من: 12 كيلوجرامًا من مخدر الهيروين.

كما تم ضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة مينا البصل، بحوزتهما أكثر من: 12 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش.

وتُقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 40 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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