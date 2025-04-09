أول بيان من الداخلية في واقعة قتل سائق أوبر حلوان

كتب- محمد الصاوي:

أصدرت وزارة الداخلية، بيانا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، كشفت خلاله ملابسات واقعة تداول عدة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، تضمنت تغيب "سائق بإحدى شركات النقل الذكي" عقب استقلال آخر بصحبته من مدينة 15 مايو بالقاهرة لتوصيله إلى الإسكندرية.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، تبين من الفحص أنه بتاريخ 4 الجاري تبلغ لقسم شرطة حلوان بالقاهرة من "عامل مقيم بدائرة قسم شرطة 15 مايو" بغياب شقيقه، عقب خروجه من مسكنه بتاريخ 30 مارس الماضي، إذ أمكن التوصل إلى أن المتغيب توجه إلى محافظة الإسكندرية صحبة "أحد الأشخاص له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان.

ووفقا للبيان، فإنه عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بقيامه بإستدراج المتغيب للإسكندرية بالسيارة خاصته، إذ قام بالتعدى عليه مما أدى إلى وفاته بقصد سرقة السيارة، واستعان بشقيقه "تم ضبطه" للتخلص من جثمان المجنى عليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.