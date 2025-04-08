"حسن" يطلب تطليق زوجته: "عايزة تأجل الخلفة 10 سنين"

كتبت-فاطمة عادل:

تقدم "حسن. ع"، 33 سنة، برفع دعوى تطليق للضرر ضد زوجته بعد مرور عامين على زواجهما، مبررًا طلبه بأن زوجته ترفض الإنجاب في الوقت الحالي، بل وطلبت منه تأجيل فكرة الإنجاب لمدة عشر سنوات كاملة، وهو ما اعتبره سببًا كافيًا لإنهاء العلاقة الزوجية.

قال"حسن"في دعواه: "أنا اتجوزت على أمل إني أبدأ حياة وأسرة، واتفقنا من الأول إننا نخلف أول ما نستقر شوية، وفعلاً وفرنا شقة كويسة وكل مستلزمات الحياة، لكن فوجئت بزوجتي بعد الجواز بسنة تخبرني أنها إنها ليست مستعدة لإنجاب الأطفال، وتريد تأجيل هذا الموضوع 10 سنوات".

وأضاف "حسن" أنه حاول التفاهم معها وإقناعها بأن هذه المدة طويلة جدًا، وأنه لا يستطيع الانتظار كل هذه السنوات دون أن يكون له أبناء، خاصة وأنه مرتبط بأهله وبفكرة العائلة بشكل كبير، لكنه قوبل برفض تام، مؤكدة له أنها ترى أن الإنجاب في هذه المرحلة سيعطل طموحاتها المهنية، وأنها لا تفكر في أن تكون أمًا قبل سن الأربعين.

يكمل "حسن"، حديثه: لست ضد طموحات زوجتي بالعكس كنت دائمًا أدعمها في عملها، لكن ما تطلبه ليس منطقي، "استحالة أستنى 10 سنوات عشان أبدأ في حاجة من حقي".

وأشار إلى أنه حاول كثيرًا أن يصل لحل وسط، مثل تأجيل الإنجاب لفترة قصيرة أو التخطيط لطفل واحد في الوقت الحالي، لكنه قوبل دومًا برفض قاطع، ولم يجد أمامه سوى اللجوء للمحكمة بعد أن وصلت العلاقة لطريق مسدود وخلافات أسبوعية بين العائلتين.

يختتم: بالنهاية رفعت دعوى تطليق للضرر منها وحملت الدعوى رقم 964 لسنة 2024، ولازالت منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.