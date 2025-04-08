"توصيلة الموت لأبو البنات".. الرحلة الأخيرة لسائق أوبر حلوان قبل مقتله بالإسكندرية

كتب- أحمد عادل:

لم يقف "هاني طه" من ذوي الهمم مكتوف الأيدي أمام إصابته بعجز في قدمه اليسرى، وقام بشراء سيارة خاصة وعمل كـ"سائق أوبر" ليعول أسرته المكونة من زوجته و4 بنات، ولكن طمعًا في سيارته أقدم شخص وشقيقه على قتله وألقيا جثمانه من أعلى منطقة جبلية بمدينة 15 مايو.

في ليلة عيد الفطر المُبارك، رفض "هاني طه" أخذ اليوم عطلة كحال باقي المواطنين، وسعى على أكل عيشه بعد مكالمة هاتفية من جاره بمنطقة حلوان "أمير ي." يطالبه فيها بتوصيله إلي محافظة الإسكندرية مقابل مبلغ مالي.

استعد "هاني" للرحلة وأخبر زوجته بوجهته وودع بناته، وخرج إلى الطريق رفقة جاره في المنطقة ولم يدري أنها الرحلة الأخير، وما أن وصلا إلى محافظة الإسكندرية استدرجه المتهم للصعود إلى شقة سكنية قام باستئجارها مسبقًا.

استغل "أمير" إصابة المجني عليه بعجز في قدمه اليسرى، وانقض عليه محكمًا قبضته على رقبته حتى خارت قواه ولفظ أنفاسه الأخيرة، لكنه لم يعلم كيفية التصرف في جثمان الضحية فقرر الاستعانة بشقيقه.

وصل "كريم ي." المتهم الثاني إلى الشقة السكنية في الإسكندرية، وخططا معًا للخلاص من جثمان المجني عليه، وبدأ المتهمان تنفيذ مخططهما بأن قاما بحمل الجثة إلى صندوق السيارة وعادا به إلى محافظة القاهرة، ومن أعلى منطقة جبلية في مدينة 15 مايو، ألقيا الجثمان لتشويهه وإخفاء معالم جريمتهما.

قام المتهمان بسرقة متعلقات المجني عليه الشخصية، وبيع هاتفه المحمول إلى محل في منطقة الموسكي، وقاد المتهم الأول السيارة وتجول بها في أنحاء القاهرة في رحلة البحث عن مشتري.

كانت ابنة السائق المتغيب قد نشرت منشورًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أفادت فيه بتغيب والدها منذ 5 أيام، عقب توجهه لتوصيل أحد الزبائن إلى محافظة الإسكندرية.

وحررت الأسرة بلاغًا بتغيبه، وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بكشف غموض الواقعة، والقبض على المتهمين بقتل سائق أوبر وسرقة سيارته، وأرشدا عن مكان الجثمان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.