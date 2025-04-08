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القبض على عاطل ضرب شاب بسلاح أبيض بالمعادي

08:15 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

المتهم في الواقعة

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القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات مباحث المعادي ملابسات مقطع فيديو متداول رصد مشاجرة بين شخصين؛ إثر خلافات حول أولوية المرور.

تبين أنه بتاريخ 6 الجارى تبلغ لقسم شرطة المعادى من مدرس بحدوث مشادة كلامية بين ابنه "مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم" وأحد الأشخاص لخلاف حول أولوية المرور تطورت لمشاجرة اعتدى خلالها الأخير على ابنه بسلاح أبيض محدثاً إصابته المشار إليها.

أسفرت الجهود عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل له معلومات جنائية وبحوزته سلاح أبيض مستخدم فى ارتكاب الواقعة، واعترف بارتكابها على النحو المشار إليه.

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