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مسجل خطر يتتبع فتاة في شوارع البساتين والشرطة تتدخل

08:06 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

وزارة الداخلية

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القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من آخر تتبع ابنته وعاكسها بمنطقة البساتين بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) وبسؤاله أفاد بأن ابنته أخبرته بقيام أحد المارة بالتحدث معها وسؤالها عن إحدى السيدات، أثناء توجهها لشراء بعض المتطلبات، على إثر ذلك نشر الفيديو لتحذير جيرانه من ذلك الشخص، وأضاف بعدم تحريره محضر بالواقعة لعدم حدوث مكروه لابنته.

بإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (له معلومات جنائية – مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته أقر بتتبعه للفتاة لمعاكستها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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