إخلاء سبيل نجل فنان في اتهامه بحادث دهس عامل بأكتوبر

كتب- صابر المحلاوي:

قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل "أ م."، نجل الفنان "م م."، على خلفية اتهامه في واقعة مصرع عامل إثر حادث تصادم بمدينة 6 أكتوبر.

جاء قرار النيابة بعد الانتهاء من سماع أقوال المتهم وعدد من شهود العيان، إلى جانب مراجعة تفريغات كاميرات المراقبة التي وثّقت لحظة وقوع الحادث.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع أعلى وصلة دريم، أثناء عبور المجني عليه الطريق من مكان غير مخصص للمشاة، فاصطدمت به سيارة المتهم وأصابته بعدة إصابات متفرقة أودت بحياته في الحال.

وألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة القبض على "أ م."، نجل الفنان "م م."، وتم التحفظ على السيارة الملاكي المستخدمة في الحادث.

كان اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، قد تلقى إخطارًا من المقدم محمد راغب، رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر أول، بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، وتم العثور على جثة الشاب، وبدأت عمليات الفحص والتحري حول ملابسات الحادث.