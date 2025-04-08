حريق داخل مصنع كرتون بالمنطقة الصناعية ببدر

كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل مصنع كرتون بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر ما أسفر عن سقوط مصاب، الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من إحدى المنشآت بالمنطقة الصناعية دائرة قسم شرطة بدر.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مفتش الفرقة ومأمور القسم. وتبين اشتعال النيران بمصنع كرتون مكون من دور واحد على مساحة فدان.

وحاصر رجال الإطفاء مصدر النيران ومنعوا تمتدادها إلى المنشآت المجاورة، وأسفر الحريق عن مصاب يدعى شريف علي 29 عاما وخضع للإسعافات اللازمة.