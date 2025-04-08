أجبروا شابين على ارتداء ملابس داخلية نسائية.. قرار من الجنايات بشأن محاكمة 28 متهما بالجيزة

كتب ـ رمضان يونس:

قررت الدائرة "2" جنايات الصف بالجيزة تأجيل جلسة محاكمة 28 متهما، في واقعة خطف وهتك عرض واجبار شابين على ارتداء ملابس داخلية "نسائية" في الشارع، إثر معركة مسلحة بقرية عرب الحصار بالصف، إلى جلسة صباح غد.

وكشفت النيابة العامة في القضية رقم 5653 لسنة 2024 جنايات مركز الصف والمقيدة برقم 7991 لسنة 2024، كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين في الدعوى هم: "ه. ش"، و "ص .ع"، و "إ .ع"، و "و .ع"، و "م .ر"، و "ع .ع"، و "ع. ع"، و "ش .ع"، و"أ.م"، و" ف, ف"، و "م. ش"، و "م. ع"، و "ح .م"، و "م. م"، و "ع. ف"، و" ر.ع"، و "ا .ع"، و "ا. ع"، و "ب. ش"، و "ص. م"، و "م. م"، و"أ.م"، و "ت. م"، و "أ. أ"، و "ح. أ"، و "م. ج"، و "إ. ح"، و "ط. ع".

وذكرت النيابة العامة، أن المتهمين من الأول حتى الثامن عشر في غضون شهري أبريل ومايو لعام 2024، بدائرة مركز شرطة الصف، محافظة الجيزة، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليه "صلاح م"، والأهالي بقصد الترويع والتخويف، بأن أشهروا أسلحة نارية وأخرى بيضاء، مُطلقين وابلاً من الأعيرة النارية، مُلوحين بها لإلقاء الرعب في نفس المجني عليه والأهالي بالمنطقة وتكدير الأمن العام وتعريض حياتهم للخطر.

وأوضحت النيابة العامة، للمتهمين من الأول حتى السادس وفق أمر الإحالة، تهمة خطف المجني عليه "صلاح م"، وذلك بالقوة والتهديد بأن باغتوه مشهرين بوجهه أسلحة نارية وبيضاء مطلقين أعيرة نارية وتعدوا عليه ضربا مُحدثين إصابته الواردة بالتقرير الطبي المرفق قاصدين إياه عنوة لمكان قصي نأي عن أعين الناس وذويه، بأن تمكنوا بتلك الوسائل القسرية من خطفه.

وتابعت النيابة العامة، أن المتهمين قبضوا على المجني عليه "ص .م"، بدون وجه حق وعذبوه، وهتكوا عرضه بالقوة، وتعدوا عليه ضربا، بأن تمكنوا بتلك الوسيلة القسرية شل مقاومته، وما أن ظفروا به حتى حسروا عنه ملابسه كاشفين عوراته مُجبرينه على ارتداء ملابس داخلية "سيدات" أمام المارة بالطريق العام، والتقطوا له صور ومقاطع مرئية وبغير رضاه على مسمع ومرأى الجميع.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين من العشرين حتى الثامن والعشرين، تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد "بسام ش"، والأهالي، وذلك بقصد الترويع والتخويف، بأن أشهروا أسلحة بيضاء لإلقاء الرعب في نفس المجني عليه والأهالي بالمنطقة وتكدير الأمن العام، وتعريض للخطر، وخطفوا "بسام" بالقوة بعدما تعدوا عليه ضربا مُحدثين أصابته الواردة بالتقرير الطبي، وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية خطفه.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة هتك عرض "بسام ش"، وذلك بالقوة، بأن تعدوا عليه ضربا، وشلوا حركته وحسروا عنه ملابسه كاشفين عوراته مُجبرينه على ارتداء ملابس داخلية نسائية أمام المارة بالطريق العام، والتقطوا له صور ومقاطع مرئية وبغير رضاه.