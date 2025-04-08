متهم اعترف وشقيقه أنكر.. محامي سائق أوبر حلوان يكشف تفاصيل آخر التطورات

كتب- أحمد عادل:

كشف أحمد سامي، محامي سائق أوبر حلوان الذي لقي مصرعه على يد شخص وشقيقه، وإلقاء جثمانه من أعلى منطقة جبلية في مدينة 15 مايو، عن تفاصيل جديدة حول الواقعة.

وقال سامي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن النيابة العامة بحلوان تسلمت جواب من مصلحة الطب الشرعي يفيد بالانتهاء من الصفة التشريحية للمجني عليه، تمهيدًا لتسليمه إلي أسرته لدفنه.

وتابع محامي المجني عليه، أن النيابة العامة وجهت للمتهمين "أمير ي." و"كريم ي." تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وسرقة سيارة المجني عليه بالإكراه.

وأضاف سامي، أن المتهم الأول اعترف بارتكابه للجريمة أمام جهات التحقيق، بينما أنكر شقيقه الاتهامات الموجهة إليه، مشيرًا إلى إخلاء سبيل مالك محل قام بشراء هاتف المجني عليه بعد التأكد من عدم اشتراكه في الجريمة وأنه حسن النية.

وكانت جهات التحقيق أمرت بحبس المتهمين "أمير ي." و "كريم ي."، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتل المجني عليه "هاني طه" سائق أوبر حلوان المتغيب منذ ليلة وقفة عيد الفطر المبارك.

وكشفت التحقيقات الأولية في الواقعة، أن المتهم استدرج المجني عليه إلى شقة سكنية بمحافظة الإسكندرية، وهناك أجهز عليه بخنقه باستخدام يديه، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأضافت التحقيقات أنه فشل في التخلص من الجثة، وقرر الاستعانة بشقيقه، وتعاونا على وضع الجثة في حقيبة السيارة وإحضارها إلى منطقة 15 مايو.

وتابعت التحقيقات، أن المتهمين قاما بالتخلص من الجثة وإلقائها من فوق منطقة جبلية وأخفيا السيارة تمهيدًا لبيعها، وسرقا متعلقات المجني عليه الشخصية.

وكانت ابنة السائق المتغيب قد نشرت منشورًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أفادت فيه بتغيب والدها منذ 5 أيام، عقب توجهه لتوصيل أحد الزبائن إلى محافظة الإسكندرية.

وحررت الأسرة بلاغًا بتغيبه، وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بكشف غموض الواقعة، والقبض على المتهمين بقتل سائق أوبر وسرقة سيارته، وارشدا عن مكان الجثمان.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات