تصادم مروع على الدائري بالجيزة.. إصابة 3 أشخاص وتكدس مروري

كتب- صابر المحلاوي:

اصطدمت سيارة ربع نقل بأخرى ملاكي أعلى الطريق الدائري بالجيزة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص. تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما عكفت الجهات المختصة على رفع آثار الحادث لتسيير حركة المرور.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع الحادث، حيث اصطدمت سيارة ربع نقل تقل عمالًا بسيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري بنطاق مدينة 6 أكتوبر. أسفر التصادم عن إصابة 3 أشخاص بجروح متفرقة.

انتقلت سيارات الإسعاف ورجال الشرطة والمرور على الفور إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة. وتولت أوناش المرور رفع السيارتين المسببتين للحادث، مما ساهم في إعادة فتح الطريق وتفريغ التكدسات المرورية.