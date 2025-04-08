حسن النية ينقذه.. إخلاء سبيل مالك محل اشترى هاتف سائق أوبر من المتهمين

كتب - أحمد عادل:

قررت النيابة العامة بحلوان إخلاء سبيل مالك محل هواتف في منطقة الموسكي، بعد أن ثبت أنه اشترى "حسن النية" هاتف المجني عليه "هاني طه"، سائق أوبر بحلوان، من المتهمين "أمير ي." و"كريم ي." دون علمه بجريمة القتل.

وأكدت التحريات أن المتهمين باعا هاتف المجني عليه لمالك المحل عقب ارتكاب الجريمة، دون أن يكون له أي صلة بالواقعة أو علم بها.

وكانت جهات التحقيق قد أمرت بحبس المتهمين "أمير ي." و"كريم ي." 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل "هاني طه"، سائق أوبر بحلوان، الذي اختفى منذ ليلة وقفة عيد الفطر المبارك.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم "أمير ي." استدرج المجني عليه إلى شقة سكنية بمحافظة الإسكندرية، حيث أجهز عليه بخنقه بيديه حتى فارق الحياة. وبعد فشله في التخلص من الجثة، استعان بشقيقه "كريم ي."، فتعاونا على وضع الجثة في حقيبة السيارة ونقلاها إلى منطقة 15 مايو. وألقى المتهمان الجثة من منطقة جبلية، وأخفيا السيارة تمهيدًا لبيعها، ثم سرقا متعلقات المجني عليه الشخصية، بما في ذلك هاتفه.

وكانت ابنة السائق المتغيب قد نشرت منشورًا عبر حسابها على "فيسبوك"، أشارت فيه إلى اختفاء والدها منذ 5 أيام بعد توجهه لتوصيل زبون إلى الإسكندرية. وحررت الأسرة بلاغًا بتغيبه، فاتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، حتى كشفت التحريات ملابسات الجريمة.