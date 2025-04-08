"انفجار والدفن حيًا".. كيف تحولت رحلة سائقي النقل الذكي إلى مأساة

كتب- عاطف مراد:

شهدت مصر سلسلة من الجرائم البشعة التي استهدفت سائقي شركات النقل الذكي مثل "أوبر" و"كريم"، ما حول بعض الرحلات العادية إلى كوابيس مروعة. ففي كل حادث، كان الضحية سائقًا يعمل لإعالة أسرته، ليجد نفسه ضحية لأبشع الجرائم.

دفن سائق "أوبر" حيًا (2019)

قبل نحو 6 سنوات، استدرج شخصان سائق "أوبر" بزعم توصيله إلى أحد الأماكن الصحراوية بالإسكندرية. وقام المتهمان بتخدير السائق ووضعه داخل حقيبة السيارة، ثم دفناه حيًا باستخدام فأس وكوريك في أحد المنازل المهجورة. بعدها، استولوا على سيارته وباعوها لتقسيم عائدها بينهما. وقد أحالت محكمة جنايات الإسكندرية أوراق القضية إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدام الجانيين.

ذبح سائق "أوبر" في مصر الجديدة (2019)

في أغسطس 2019، قُتل سائق آخر يُدعى هاني شاكر في منطقة مصر الجديدة. استقل المتهم "خالد. ع" سيارة الضحية وأثناء الرحلة، قرر سرقته وقتله. قام المتهم بذبح السائق وطعنه عدة طعنات. بعدها، حاول إخفاء جريمته لكن اصطدم بأحد الأرصفة مما أدى إلى انفجار السيارة. تم القبض على المتهم الذي اعترف بالجريمة، وأكد أنه ارتكبها بسبب ضائقة مالية.

مقتل سائق في 2022 بعد إبلاغه عن الجناة

في أبريل 2022، قُتل سائق آخر في إحدى شركات النقل الذكي على يد تشكيل عصابي مكون من 5 أفراد. قبل مقتله، تعرض السائق للاعتداء من قبل المتهمين الذين ظنوا أنه كان يراقب المنطقة لتنفيذ جرائم سرقة. بعد إبلاغه عن الحادث، توفي السائق أثناء توجهه لتقديم البلاغ.

مقتل سائق في الإسكندرية (2025)

في واقعة أخرى، استدرج عاطل سائق "أوبر" بزعم توصيله إلى الإسكندرية. داخل شقة سكنية، استغل المتهم عجز السائق في قدمه اليسرى، وقام بخنقه حتى فارق الحياة. ثم قام بنقل جثته إلى القاهرة، حيث ألقيت الجثة في منطقة صحراوية في 15 مايو. تم العثور على الجثة بعد أيام، وتم ضبط المتهمين بعد تحقيقات مكثفة.

تستمر الأجهزة الأمنية في التحقيق في هذه الجرائم المتتالية بهدف تقديم الجناة إلى العدالة والحفاظ على سلامة العاملين في قطاع النقل الذكي.

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