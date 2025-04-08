مخالفات في 16 مسجدًا.. قرار عاجل من النيابة الإدارية ضد مسؤولين بأوقاف الدقهلية

كتب- أحمد أبو النجا:

أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة من العاملين بمديرية أوقاف الدقهلية، وأحدهم بإدارة أوقاف دكرنس، إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت تنفيذ أعمال بناء وتوسعة مسجد النور بعزبة الأحرار بمحافظة الدقهلية، إلى جانب مخالفات أخرى طالت أعمالًا في 16 مسجدًا آخر بالمحافظة، مما أدى إلى إهدار المال العام وصرف مستحقات مالية دون وجه حق.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن قائمة الاتهام شملت: مدير الإدارة الهندسية "بتكليف"، وكبيرة مهندسين، ومهندس مدني، ومهندس كهرباء، وفني تنفيذ بالإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الدقهلية، ورئيس قسم الكهرباء بإدارة أوقاف دكرنس.

وكانت نيابة المنصورة الإدارية – القسم الأول قد تلقت بلاغًا من وزارة الأوقاف، استنادًا إلى تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، كشف عن مخالفات جسيمة في تنفيذ أعمال مسجد النور، وأخرى في عدد من المساجد بالمحافظة.

وخلال التحقيقات، التي أشرفت عليها المستشارة ريهام الكناني بإدارة المستشار هاني فاروق، مدير النيابة، استمعت النيابة إلى أقوال معد تقرير المراجعة والحوكمة، الذي أكد أن لجنة فنية متخصصة من الإدارة الهندسية بالوزارة أجرت معاينة للمسجد على الطبيعة، وانتهت إلى أن أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي استلموا المسجد بمحضر أثبتوا فيه – على خلاف الحقيقة – اكتمال الأعمال وصلاحيته للاستخدام، رغم أنه غير صالح لإقامة الشعائر الدينية.

كما استمعت النيابة إلى شهادة رئيس اللجنة المشكلة من الإدارة الهندسية، واطلعت على مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات للعام المالي المنصرم، التي أثبتت صورية محضر الاستلام الابتدائي، وكشفت عن مخالفات أخرى في تنفيذ أعمال بمساجد أخرى بالمحافظة.

وكشفت التحقيقات عن ارتكاب المتهم الأول – مدير الإدارة الهندسية – مخالفات جسيمة، أبرزها:

البدء في أعمال بناء المسجد واستكمالها دون ترخيص، وتنفيذ توسعة دون موافقة السلطة المختصة، وصرف مبالغ مالية رغم عدم مطابقة الأعمال للمواصفات، إضافة إلى صرف مبالغ مقابل أعمال لم تُنفَّذ فعليًا.

الاشتراك مع باقي المتهمين في إثبات بيانات غير صحيحة بمحضر الاستلام الابتدائي، مما حال دون توقيع غرامات تأخير على شركة المقاولات، والتقاعس عن احتساب نسب الخصم المستحقة على الأعمال غير المنجزة.

صرف مبلغ مالي لتوريد منبر خشبي قبل الموافقة الرسمية، مع تأخر توريده لمخازن المديرية لنحو عام بعد سداد قيمته.

كما ثبت تراخيه في خصم مبالغ مستحقة عن أعمال الجسات في 15 مسجدًا حتى صدور مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات، وإعداد محضر معاينة ختامية لصيانة دورات مياه أحد المساجد بعد 40 يومًا من التسليم الابتدائي، مما أضاع فرصة الاستفادة من فترة الضمان.

وتبين اشتراك باقي المتهمين – كلٌ فيما يخصه – مع المتهم الأول في إثبات بيانات غير صحيحة بمحضر استلام مسجد النور.

وفي ضوء التحقيقات، قررت النيابة إحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية، مع إخطار النيابة العامة بالوقائع ذات الطابع الجنائي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.