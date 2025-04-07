قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بقتل سائق أوبر حلوان وإلقاء جثته من أعلى جبل

كتب- أحمد عادل:

قررت النيابة العامة بحلوان، حبس المتهمين "أمير ي." و "كريم ي."، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتل المجني عليه "هاني طه" سائق أوبر حلوان المتغيب منذ ليلة وقفة عيد الفطر المبارك.

وكشفت التحقيقات الأولية في الواقعة، أن المتهم استدرج المجني عليه إلى شقة سكنية بمحافظة الإسكندرية، وهناك أجهز عليه بخنقه باستخدام يديه، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأضافت التحقيقات أنه فشل في التخلص من الجثة، وقرر الاستعانة بشقيقه، وتعاونا على وضع الجثة في حقيبة السيارة وإحضارها إلى منطقة 15 مايو.

وتابعت التحقيقات، أن المتهمين قاما بالتخلص من الجثة بإلقائها من فوق منطقة جبلية وأخفيا السيارة تمهيدًا لبيعها، وسرقا متعلقات المجني عليه الشخصية.

وكانت ابنة السائق المتغيب قد نشرت منشورًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أفادت فيه بتغيب والدها منذ 5 أيام، عقب توجهه لتوصيل أحد الزبائن إلى محافظة الإسكندرية.

وحررت الأسرة بلاغًا بتغيبه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم